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Защитник Ньюкасла объявил о завершении карьеры в сборной Англии

Англия

День прощаний

Защитник Ньюкасла объявил о завершении карьеры в сборной Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фланговый защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер завершил карьеру в сборной Англии.

"Никогда не думал, что будучи молодым парнем из Бери, я буду играть за свою страну, не говоря уже о том, что проведу 54 матча. Представлять свою страну на четырёх крупных турнирах было одной из самых больших наград в жизни", - написал 33-летний латераль в Instagram.

С момента своего дебюта в июне 2017 года Триппьер провёл за "трёх львов" 54 поединка, в которых отметился 1 забитым голом и 5 ассистами.

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Англия Ньюкасл Киран Триппьер
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Источник:
England
Опубликовал: Александр Бураков
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