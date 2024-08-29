Защитник Ньюкасла объявил о завершении карьеры в сборной Англии

Фланговый защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер завершил карьеру в сборной Англии.

"Никогда не думал, что будучи молодым парнем из Бери, я буду играть за свою страну, не говоря уже о том, что проведу 54 матча. Представлять свою страну на четырёх крупных турнирах было одной из самых больших наград в жизни", - написал 33-летний латераль в Instagram.