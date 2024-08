Защитник Ньюкасла объявил о завершении карьеры в сборной Англии

Фланговый защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер завершил карьеру в сборной Англии.

С момента своего дебюта в июне 2017 года Триппьер провёл за "трёх львов" 54 поединка, в которых отметился 1 забитым голом и 5 ассистами.

54 caps, one very special goal and countless memories ❤️@trippier2 has announced his retirement from international football. Thank you for everything, Tripps!???????????????????????????? pic.twitter.com/9Bhqvi0jvs