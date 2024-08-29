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Сага завершена. Кьеза подписал контракт с топ-клубом Премьер-Лиги
Федерико теперь будет выступать в АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ливерпуль" объявил о подписании контракта с левым вингером Федерико Кьезой из "Ювентуса".
Детали трансфера клуб не сообщает, но известно, что футболист с "красными" заключил долгосрочный договор.
Federico is a Red ???? pic.twitter.com/WzhDN4VCPU— Liverpool FC (@LFC) August 29, 2024
Федерико присоединился к "Ювентусу" в 2022 году из "Фиорентины" за 44,6 млн евро, но футболист до этого выступал за клуб на правах аренды с 2020 года по 2022 год. Кьеза в прошлом сезоне провел 37 матчей, где отметился 10 голами и 3 ассистами.
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