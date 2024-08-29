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Сага завершена. Кьеза подписал контракт с топ-клубом Премьер-Лиги

Англия

Федерико теперь будет выступать в АПЛ

Сага завершена. Кьеза подписал контракт с топ-клубом Премьер-Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" объявил о подписании контракта с левым вингером Федерико Кьезой из "Ювентуса".

Детали трансфера клуб не сообщает, но известно, что футболист с "красными" заключил долгосрочный договор.

Федерико присоединился к "Ювентусу" в 2022 году из "Фиорентины" за 44,6 млн евро, но футболист до этого выступал за клуб на правах аренды с 2020 года по 2022 год. Кьеза в прошлом сезоне провел 37 матчей, где отметился 10 голами и 3 ассистами.

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Ювентус (Турин) Ливерпуль Федерико Кьеза
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1 голосов
Источник:
liverpool
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
29.08.2024 в 17:34
Браво Ливерпуль, хороший трансфер. Но надо больше, смена поколений всё таки продолжается.
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Комментарии 4
storm_ua (Николаев)
29.08.2024 в 17:34
Браво Ливерпуль, хороший трансфер. Но надо больше, смена поколений всё таки продолжается.
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
29.08.2024 в 17:19
В этот гадюшник? Тхе!
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0
1
Море23 (Одесса)
29.08.2024 в 16:39
Жаль у барсы не было денег
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0
0
Nevermore (Донецк)
29.08.2024 в 17:06
наоборот, хорошо!
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0
0

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