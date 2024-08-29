Сага завершена. Кьеза подписал контракт с топ-клубом Премьер-Лиги

"Ливерпуль" объявил о подписании контракта с левым вингером Федерико Кьезой из "Ювентуса".

Детали трансфера клуб не сообщает, но известно, что футболист с "красными" заключил долгосрочный договор.

Federico is a Red ???? pic.twitter.com/WzhDN4VCPU — Liverpool FC (@LFC) August 29, 2024

Федерико присоединился к "Ювентусу" в 2022 году из "Фиорентины" за 44,6 млн евро, но футболист до этого выступал за клуб на правах аренды с 2020 года по 2022 год. Кьеза в прошлом сезоне провел 37 матчей, где отметился 10 голами и 3 ассистами.