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Известно, какой номер решил выбрать Кьеза в Ливерпуле

Англия

14

Известно, какой номер решил выбрать Кьеза в Ливерпуле

Ліверпуль

Новина українською

Итальянский вингер "Ливерпуля" Федерико Кьеза, который недавно перешел из "Ювентуса", решил выбрать себе 14 номер.

"Да, это на самом деле имеет значение для меня. Это номер, который я носил в национальной сборной, я выбрал потому, что "Ливерпуль" показал мне видео, где я забивал голы за "Фиорентину" и "Ювентус". И там я был в футболке с 14-м номером, и я сказал: "А, так и должно было быть!«, поэтому я выбрал именно 14-й номер".

Добавим, что "красные" пока не разглашают продолжительность сотрудничества с игроком. Но известно, что Федерико подписал долгосрочный контракт с "Ливерпулем".

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Источник:
liverpool
Опубликовал: Екатерина Власова
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