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Известно, какой номер решил выбрать Кьеза в Ливерпуле
14
Ліверпуль
Итальянский вингер "Ливерпуля" Федерико Кьеза, который недавно перешел из "Ювентуса", решил выбрать себе 14 номер.
"Да, это на самом деле имеет значение для меня. Это номер, который я носил в национальной сборной, я выбрал потому, что "Ливерпуль" показал мне видео, где я забивал голы за "Фиорентину" и "Ювентус". И там я был в футболке с 14-м номером, и я сказал: "А, так и должно было быть!«, поэтому я выбрал именно 14-й номер".
Our new #️⃣1️⃣4️⃣ ????— Liverpool FC (@LFC) August 29, 2024
Добавим, что "красные" пока не разглашают продолжительность сотрудничества с игроком. Но известно, что Федерико подписал долгосрочный контракт с "Ливерпулем".
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