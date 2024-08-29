Известно, какой номер решил выбрать Кьеза в Ливерпуле

Итальянский вингер "Ливерпуля" Федерико Кьеза, который недавно перешел из "Ювентуса", решил выбрать себе 14 номер.

"Да, это на самом деле имеет значение для меня. Это номер, который я носил в национальной сборной, я выбрал потому, что "Ливерпуль" показал мне видео, где я забивал голы за "Фиорентину" и "Ювентус". И там я был в футболке с 14-м номером, и я сказал: "А, так и должно было быть!«, поэтому я выбрал именно 14-й номер".