Ли Карсли ответил на вопросы журналистов, хотел бы он остаться тренером сборной Англии

Новым временный тренер сборной Англии Ли Карсли ответил на вопросы журналистов о том, хотел бы он остаться на этой должности на постоянной основе.

"Для меня это не так важно. Ошибки, которые я допускал в прошлом, занимая подобные должности, заключаются в том, что я слишком часто говорил, хочу ли я выполнять свою работу. Главное - выйти из Лиги наций В и не слишком беспокоиться о будущем".

После отставки Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии, Футбольная ассоциация назначила временным тренером команды Ли Карсли.