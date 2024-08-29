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Ли Карсли ответил на вопросы журналистов, хотел бы он остаться тренером сборной Англии
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Новым временный тренер сборной Англии Ли Карсли ответил на вопросы журналистов о том, хотел бы он остаться на этой должности на постоянной основе.
"Для меня это не так важно. Ошибки, которые я допускал в прошлом, занимая подобные должности, заключаются в том, что я слишком часто говорил, хочу ли я выполнять свою работу.
Главное - выйти из Лиги наций В и не слишком беспокоиться о будущем".
После отставки Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии, Футбольная ассоциация назначила временным тренером команды Ли Карсли.
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