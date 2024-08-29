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Маунт - о новой травме: Я хочу, чтобы вы услышали от меня, насколько я разочарован
Футболист высказался о новом повреждении
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт выбыл на несколько недель из-за травмы подколенного сухожилия.
"Во время последней игры я получил небольшое повреждение мышц. Я не буду играть некоторое время.
Я упорно работал над тем, чтобы вернуть свою физическую форму на должный уровень. Я хотел, чтобы вы услышали от меня, насколько я разочарован".
Напомним, что 25-летнего игрока заменили в перерыве субботнего поражения от "Брайтона" (2:1).
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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