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Маунт - о новой травме: Я хочу, чтобы вы услышали от меня, насколько я разочарован

Англия
Обновлено

Футболист высказался о новом повреждении

Маунт - о новой травме: Я хочу, чтобы вы услышали от меня, насколько я разочарован

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт выбыл на несколько недель из-за травмы подколенного сухожилия.

"Во время последней игры я получил небольшое повреждение мышц. Я не буду играть некоторое время.

Я упорно работал над тем, чтобы вернуть свою физическую форму на должный уровень. Я хотел, чтобы вы услышали от меня, насколько я разочарован".

Напомним, что 25-летнего игрока заменили в перерыве субботнего поражения от "Брайтона" (2:1).

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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