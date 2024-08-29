Маунт - о новой травме: Я хочу, чтобы вы услышали от меня, насколько я разочарован

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт выбыл на несколько недель из-за травмы подколенного сухожилия.

"Во время последней игры я получил небольшое повреждение мышц. Я не буду играть некоторое время.

Я упорно работал над тем, чтобы вернуть свою физическую форму на должный уровень. Я хотел, чтобы вы услышали от меня, насколько я разочарован".