Легенда Лестера решил завершить свою карьеру

Правый полузащитник "Лестера" Марк Олбрайтон объявил о завершении своей карьеры.

34-летний англичанин выступал за "лис" с 2014 года, за это время футболист сыграл 313 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 48 результативных передач.

С "Лестером" Марк получил такие трофеи:

Чемпион Премьер-Лиги 2015/16;

Обладатель Кубка Англии 2020/21;

Обладатель Суперкубка Англии 2021;

Победитель Чемпионшипа 2023/24.

Также Олбрайтон выступал за "Астон Виллу" и ФК "Вест-Бромвич".

Marc Albrighton Via IG???? pic.twitter.com/9q571B4622 — Leicester City Xtra. (@XtraLeicester) August 29, 2024