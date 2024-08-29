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Легенда Лестера решил завершить свою карьеру

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Легенда Лестера решил завершить свою карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Правый полузащитник "Лестера" Марк Олбрайтон объявил о завершении своей карьеры.

34-летний англичанин выступал за "лис" с 2014 года, за это время футболист сыграл 313 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 48 результативных передач.

С "Лестером" Марк получил такие трофеи:

  • Чемпион Премьер-Лиги 2015/16;
  • Обладатель Кубка Англии 2020/21;
  • Обладатель Суперкубка Англии 2021;
  • Победитель Чемпионшипа 2023/24.

Также Олбрайтон выступал за "Астон Виллу" и ФК "Вест-Бромвич".

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