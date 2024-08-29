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Легенда Лестера решил завершить свою карьеру
Вот и все
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый полузащитник "Лестера" Марк Олбрайтон объявил о завершении своей карьеры.
34-летний англичанин выступал за "лис" с 2014 года, за это время футболист сыграл 313 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 48 результативных передач.
С "Лестером" Марк получил такие трофеи:
- Чемпион Премьер-Лиги 2015/16;
- Обладатель Кубка Англии 2020/21;
- Обладатель Суперкубка Англии 2021;
- Победитель Чемпионшипа 2023/24.
Также Олбрайтон выступал за "Астон Виллу" и ФК "Вест-Бромвич".
Marc Albrighton Via IG???? pic.twitter.com/9q571B4622— Leicester City Xtra. (@XtraLeicester) August 29, 2024
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