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Арсенал хочет подписать голкипера Эспаньола в качестве резервного
Но переговоры между командами зашли в тупик
Getty Images/Global Images Ukraine
Резервный голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл, вероятно, присоединится к "Саутгемптону", что побуждает "канониров" искать нового вратаря.
По словам Фабрицио Романо, "Арсенал" положил глаз на голкипера "Эспаньола" Хоана Гарсию. Но переговоры между клубами зашли в тупик, команды не могут договориться о цене трансфера.
Гарсия в прошлом сезоне сыграл 21 матч, из которых 12 поединков отыграл на ноль.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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Morphyk7 (Черновцы)
29.08.2024 в 22:45
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