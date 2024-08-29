  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал хочет подписать голкипера Эспаньола в качестве резервного
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал хочет подписать голкипера Эспаньола в качестве резервного

Англия
Обновлено

Но переговоры между командами зашли в тупик

Арсенал хочет подписать голкипера Эспаньола в качестве резервного

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Резервный голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл, вероятно, присоединится к "Саутгемптону", что побуждает "канониров" искать нового вратаря.

По словам Фабрицио Романо, "Арсенал" положил глаз на голкипера "Эспаньола" Хоана Гарсию. Но переговоры между клубами зашли в тупик, команды не могут договориться о цене трансфера.

Гарсия в прошлом сезоне сыграл 21 матч, из которых 12 поединков отыграл на ноль.

Читайте такжеЗальцбург – Динамо, Кривбасс – Шахтер, МЮ – Ливерпуль. Расписание футбола на 26 августа – 1 сентября
По теме
yellow-arrow
Ли Карсли ответил на вопросы журналистов, хотел бы он остаться тренером сборной Англии
yellow-arrow
Маунт - о новой травме: Я хочу, чтобы вы услышали от меня, насколько я разочарован
yellow-arrow
Легенда Лестера решил завершить свою карьеру
Арсенал (Лондон) Эспаньол (Барселона)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Morphyk7 (Черновцы)
29.08.2024 в 22:45
Арсенала + Еспаньйол= чудова пара
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Morphyk7 (Черновцы)
29.08.2024 в 22:45
Арсенала + Еспаньйол= чудова пара
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости