Арсенал хочет подписать голкипера Эспаньола в качестве резервного

Резервный голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл, вероятно, присоединится к "Саутгемптону", что побуждает "канониров" искать нового вратаря.

По словам Фабрицио Романо, "Арсенал" положил глаз на голкипера "Эспаньола" Хоана Гарсию. Но переговоры между клубами зашли в тупик, команды не могут договориться о цене трансфера.

Гарсия в прошлом сезоне сыграл 21 матч, из которых 12 поединков отыграл на ноль.