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Новичок АПЛ выложил 21 млн фунтов за марокканского хавбека Генка

Англия
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Об этом говорится на сайте лисиц

Новичок АПЛ выложил 21 млн фунтов за марокканского хавбека Генка

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Стив Купер укрепляет состав своей команды в конце лета. "Лестер" приобрел у "Генка" Биляля Эль-Ханнуса, заплатив за него около 21 млн фунтов стерлингов. Контракт игрока с новым клубом рассчитан на четыре года.

"Я очень счастлив. "Лестер Сити" - великий клуб в Англии, и для такого молодого парня, как я, играть в Премьер-лиге - это всегда мечта, поэтому я очень взволнован и надеюсь достичь здесь больших успехов. Я пообщался с менеджером, и у меня сразу возникло хорошее ощущение относительно клуба. Я очень рад познакомиться с моими товарищами по команде, достичь с ними больших успехов и, надеюсь, выиграть много матчей", - заявил марокканский полузащитник после перехода в новый клуб.

Добавим, что в прошлом сезоне Биляль Эль-Ханнус провел 51 матч, где отметился 3 голами и 8 результативными передачами.

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Генк Лестер Сити
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Источник:
Лестер Сіті
Опубликовал: Александр Гресь
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