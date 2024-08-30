Новичок АПЛ выложил 21 млн фунтов за марокканского хавбека Генка

Стив Купер укрепляет состав своей команды в конце лета. "Лестер" приобрел у "Генка" Биляля Эль-Ханнуса, заплатив за него около 21 млн фунтов стерлингов. Контракт игрока с новым клубом рассчитан на четыре года.

"Я очень счастлив. "Лестер Сити" - великий клуб в Англии, и для такого молодого парня, как я, играть в Премьер-лиге - это всегда мечта, поэтому я очень взволнован и надеюсь достичь здесь больших успехов. Я пообщался с менеджером, и у меня сразу возникло хорошее ощущение относительно клуба. Я очень рад познакомиться с моими товарищами по команде, достичь с ними больших успехов и, надеюсь, выиграть много матчей", - заявил марокканский полузащитник после перехода в новый клуб.

Добавим, что в прошлом сезоне Биляль Эль-Ханнус провел 51 матч, где отметился 3 голами и 8 результативными передачами.