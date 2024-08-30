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Эвра: МЮ вернул Погба в 2016-м, потому что хотел унизить Фергюсона

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Неожиданные детали

Эвра: МЮ вернул Погба в 2016-м, потому что хотел унизить Фергюсона

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра раскрыл подробности трансфера полузащитника Поля Погба в манкунианский клуб в 2016-м году.

"Манчестер Юнайтед" вернул Погба, потому что они хотел унизить сэра Алекса Фергюсона. Я сказал Полю не возвращаться, потому что он хотел в "Реал", а "Реал" хотел его, но Флорентино Перес не хотел платить деньги.

Его агент позвонил в "МЮ", и он подписал с ним контракт, не сказав мне об этом. Клуб был счастлив, потому что они продавали футболки - вы знаете, дети любят Погба. Это было больше о коммерческой составляющей, чем о чем-либо на поле", - цитирует Эвра Goal со ссылкой на подкаст Stick to Football.

Погба прошел через молодежную систему "МЮ" присоединившись к клубу в 16 лет. Однако в 2012 году, не сумев убедить сэра Алекса Фергюсона, что он должен играть больше, Поль перешел в качестве свободного агента в итальянский "Ювентус". Четыре года спустя, зарекомендовав себя как одного из лучших полузащитников Европы, француз вернулся на "Олд Траффорд".

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Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
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