Эвра: МЮ вернул Погба в 2016-м, потому что хотел унизить Фергюсона

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра раскрыл подробности трансфера полузащитника Поля Погба в манкунианский клуб в 2016-м году.

"Манчестер Юнайтед" вернул Погба, потому что они хотел унизить сэра Алекса Фергюсона. Я сказал Полю не возвращаться, потому что он хотел в "Реал", а "Реал" хотел его, но Флорентино Перес не хотел платить деньги.

Его агент позвонил в "МЮ", и он подписал с ним контракт, не сказав мне об этом. Клуб был счастлив, потому что они продавали футболки - вы знаете, дети любят Погба. Это было больше о коммерческой составляющей, чем о чем-либо на поле", - цитирует Эвра Goal со ссылкой на подкаст Stick to Football.