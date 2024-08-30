Фулхэм хочет приобрести вингера Лилля Эдона Жегрову

Марку Силва стремится усилить атаку после потери Виллиана и Бобби Декордова-Рида в начале лета. Изначально "Фулхэм" надеялся, что бразилец согласится на продление контракта на новых условиях, но сделка не была достигнута, что заставило их выйти на рынок.

Сообщается, что "дачники" давно интересуются Эдоном Жегровой и сейчас взвешивают возможность подписать косовара до 23:00 30 августа. Провести этот трансфер может быть сложно после того, как "Лилль" вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Французскому клубу понадобится немалый гонорар, чтобы даже подумать о том, чтобы позволить 25-летнему футболисту покинуть клуб до конца трансферного окна. В случае неудачи с трансфером косоварского вингера, "Фулхэм" имеет других кандидатов, которых может попытаться приобрести на эту позицию.

Добавим, что в прошлом сезоне Эдон Жегрова провел 47 матчей, где отметился 12 голами и 10 ассистами.