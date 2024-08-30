Минус один конкурент для Кепы. Арсенал арендует основного вратаря Борнмута

"Арсенал" достиг соглашения с "Борнмутом" о подписании голкипера Нето. Об этом сообщает The Athletic.

В лондонский клуб 35-летний бразилец перейдёт на правах годичной аренды - без права выкупа.

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Напомним, "Арсенал" вышел на трансферный рынок из-за будущего ухода Аарона Рамсдейла в "Саутгемптон". Ранее главным кандидатом на замену англичанину был Жоан Гарсия из "Эспаньола", но переговоры между сторонами зашли в тупик.

Помимо "Борнмута", в течение своей карьеры Нето защищал цвета "Барселоны", "Валенсии", "Ювентуса", "Фиорентины" и "Атлетико Паранаэнсе.