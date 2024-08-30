  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арне Слот о новичке Федерико Кьезе: Мы будем воспитывать его в правильном направлении
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арне Слот о новичке Федерико Кьезе: Мы будем воспитывать его в правильном направлении

Англия

Нидерландец доволен этим приобретением

Арне Слот о новичке Федерико Кьезе: Мы будем воспитывать его в правильном направлении

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Ливерпуль" оформил трансфер Федерико Кьезы. Левый вингер является первым полевым новичком под руководством Арне Слота, который возглавил команду этим летом. Голландец во время пресс-конференции перед матчем с "МЮ" отметил, что итальянцу потребуется определенное время на адаптацию, поскольку в последнее время он не имел тренировочной практики.

"Одна из первых вещей, которую я здесь заметил, это то, что игроки очень тяжело работают для достижения своих целей, поэтому важно, чтобы первый игрок, которого вы приглашаете, имел такое же отношение и приносил такую же культуру. Он [Кьеза] очень упорно работает на поле и вне его, стараясь выложиться на полную, и сочетает это с забитыми голами Это действительно интересное подписание. Но мы должны позаботиться о нем в начале, потому что он не тренировался с командой в течение последних двух недель, но до этого тренировался. У него было не так много игрового времени, но у нас есть очень хороший тренерский состав. Мы будем воспитывать его в правильном направлении и, надеемся, увидим его качество в будущем", - цитирует Арне Слота Sky Sports.

Напомним, что Федерико Кьеза в "Ливерпуле" будет играть под 14-м номером.

По теме
yellow-arrow
Коллектив Де Дзерби арендовал одноклубника Миколенко
yellow-arrow
Официально: Сэм Джонстон - игрок Вулверхэмптона
yellow-arrow
Минус один конкурент для Кепы. Арсенал арендует основного вратаря Борнмута
Ливерпуль Федерико Кьеза Арне Слот
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости