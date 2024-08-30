Арне Слот о новичке Федерико Кьезе: Мы будем воспитывать его в правильном направлении

Вчера "Ливерпуль" оформил трансфер Федерико Кьезы. Левый вингер является первым полевым новичком под руководством Арне Слота, который возглавил команду этим летом. Голландец во время пресс-конференции перед матчем с "МЮ" отметил, что итальянцу потребуется определенное время на адаптацию, поскольку в последнее время он не имел тренировочной практики.

"Одна из первых вещей, которую я здесь заметил, это то, что игроки очень тяжело работают для достижения своих целей, поэтому важно, чтобы первый игрок, которого вы приглашаете, имел такое же отношение и приносил такую же культуру. Он [Кьеза] очень упорно работает на поле и вне его, стараясь выложиться на полную, и сочетает это с забитыми голами Это действительно интересное подписание. Но мы должны позаботиться о нем в начале, потому что он не тренировался с командой в течение последних двух недель, но до этого тренировался. У него было не так много игрового времени, но у нас есть очень хороший тренерский состав. Мы будем воспитывать его в правильном направлении и, надеемся, увидим его качество в будущем", - цитирует Арне Слота Sky Sports.

Напомним, что Федерико Кьеза в "Ливерпуле" будет играть под 14-м номером.