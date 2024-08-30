Кристал Пэлас хочет арендовать у Ноттингема Мэтта Тернера

Сегодня Сэм Джонстон оформил свой переход в "Вулверхэмптон" и лондонский клуб вынужден искать вратаря, который мог бы быть вторым номером в команде.

Сообщается, что "Кристал Пэлас" обратился к "Ноттингему" по поводу аренды их голкипера Мэтта Тернера. Сейчас переговоры между клубами по трансферу игрока продолжаются.

Добавим, что в прошлом сезоне Мэтт Тернер сыграл 21 матч, из которых 3 провел на ноль.