  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кристал Пэлас хочет арендовать у Ноттингема Мэтта Тернера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кристал Пэлас хочет арендовать у Ноттингема Мэтта Тернера

Англия

Об этом сообщает Sky Sports

Кристал Пэлас хочет арендовать у Ноттингема Мэтта Тернера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня Сэм Джонстон оформил свой переход в "Вулверхэмптон" и лондонский клуб вынужден искать вратаря, который мог бы быть вторым номером в команде.

Сообщается, что "Кристал Пэлас" обратился к "Ноттингему" по поводу аренды их голкипера Мэтта Тернера. Сейчас переговоры между клубами по трансферу игрока продолжаются.

Добавим, что в прошлом сезоне Мэтт Тернер сыграл 21 матч, из которых 3 провел на ноль.

По теме
yellow-arrow
Официально: Аарон Рэмсдейл продолжит свою карьеру в Саутгемптоне. Видео эффектной презентации
yellow-arrow
Настораживающие новости для Мудрика. Скандальный вингер МЮ находится в шаге от перехода в Челси
yellow-arrow
Новичок Арсенала Мерино может не сыграть с Брайтоном. Названа причина
Ноттингем Форест Кристал Пэлас (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости