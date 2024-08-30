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Кристал Пэлас хочет арендовать у Ноттингема Мэтта Тернера
Об этом сообщает Sky Sports
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня Сэм Джонстон оформил свой переход в "Вулверхэмптон" и лондонский клуб вынужден искать вратаря, который мог бы быть вторым номером в команде.
Сообщается, что "Кристал Пэлас" обратился к "Ноттингему" по поводу аренды их голкипера Мэтта Тернера. Сейчас переговоры между клубами по трансферу игрока продолжаются.
Добавим, что в прошлом сезоне Мэтт Тернер сыграл 21 матч, из которых 3 провел на ноль.
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Источник:Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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