Новичок Арсенала Мерино может не сыграть с Брайтоном. Названа причина

Микель Мерино может пропустить матч с "Брайтоном" в рамках третьего тура английской Премьер-лиги. Об этом сообщает журналист Кон Харрисон.

По информации источника, полузащитник "Арсенала" получил травму руки, и помимо игры в АПЛ за "канониров" точно не примет участия в поединках сборной Испании в Лиги Наций против национальных команд Сербии и Швейцарии.

Напомним, Мерино перешёл в "Арсенал" этим летом из "Реал Сосьедад" за 32 млн. евро без учёта бонусов.