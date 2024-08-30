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Новичок Арсенала Мерино может не сыграть с Брайтоном. Названа причина

Англия
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Хавбека настигла травма

Новичок Арсенала Мерино может не сыграть с Брайтоном. Названа причина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Микель Мерино может пропустить матч с "Брайтоном" в рамках третьего тура английской Премьер-лиги. Об этом сообщает журналист Кон Харрисон.

По информации источника, полузащитник "Арсенала" получил травму руки, и помимо игры в АПЛ за "канониров" точно не примет участия в поединках сборной Испании в Лиги Наций против национальных команд Сербии и Швейцарии.

Напомним, Мерино перешёл в "Арсенал" этим летом из "Реал Сосьедад" за 32 млн. евро без учёта бонусов.

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Опубликовал: Александр Бураков
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