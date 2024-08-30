Настораживающие новости для Мудрика. Скандальный вингер МЮ находится в шаге от перехода в Челси

Джейдон Санчо может покинуть "Манчестер Юнайтед" в последние часы летнего трансферного окна в АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, к достижению соглашения с "красными дьяволами" о подписании 24-летнего вингера близок "Челси".

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Напомним, из-за разногласий с главным тренером "МЮ" Эриком тен Хагом Джейдон провёл вторую половину прошлого сезона в дортмундской "Боруссии", и отличился за это время 3 забитыми мячами и 2 ассистами в 21 матче.

Также интерес к Санчо проявляет туринский "Ювентус".