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Настораживающие новости для Мудрика. Скандальный вингер МЮ находится в шаге от перехода в Челси

Англия

Конкуренция на флангах может увеличиться

Настораживающие новости для Мудрика. Скандальный вингер МЮ находится в шаге от перехода в Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

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Джейдон Санчо может покинуть "Манчестер Юнайтед" в последние часы летнего трансферного окна в АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, к достижению соглашения с "красными дьяволами" о подписании 24-летнего вингера близок "Челси".

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Напомним, из-за разногласий с главным тренером "МЮ" Эриком тен Хагом Джейдон провёл вторую половину прошлого сезона в дортмундской "Боруссии", и отличился за это время 3 забитыми мячами и 2 ассистами в 21 матче.

Также интерес к Санчо проявляет туринский "Ювентус".

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Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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download1 (huyersk)
30.08.2024 в 15:08
пусте , Михайло до вподоби Маресці
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
30.08.2024 в 15:08
пусте , Михайло до вподоби Маресці
Ответить
0
1

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