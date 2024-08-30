Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Аарон Рэмсдейл продолжит свою карьеру в Саутгемптоне. Видео эффектной презентации
Об этом говорится на сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сага вокруг голкипера сборной Англии Аарона Рэмсдейла завершилась. "Саутгемптон" приобрел у "Арсенала" 26-летнего голкипера за 18 млн фунтов стерлингов, которая потенциально может вырасти до 25 млн фунтов. Игрок подписал с новым клубом четырехлетний контракт.
"Я просто в восторге. То, как менеджер хочет играть, то, каким он был, когда я с ним разговаривал, он был просто полон энтузиазма. Я никогда не встречался с ним раньше, но он заставил меня почувствовать себя на восемь футов выше, а это именно то, чего ты хочешь. Возвращение на южное побережье для меня и моей семьи будет легче, чем для большинства, поэтому я чувствую, что смогу начать все с чистого листа", - заявил голкипер после перехода.
Yer a Saint, @AaronRamsdale98! ???? pic.twitter.com/yp9OuCI8Ms— Southampton FC (@SouthamptonFC) August 30, 2024
Напомним, что к "Арсеналу" Аарон Рэмсдейл присоединился летом 2021 года за 28 млн евро из "Шеффилд Юнайтед". За "канониров" голкипер провел 89 матчей, из которых 32 отыграл на ноль. В составе лондонского клуба он выигрывал Суперкубок Англии в 2023 году.
Популярное сейчас
- Динамо против Довбика. Определились соперники киевлян в основном этапе Лиги Европы
- "Они не выжили бы даже во втором дивизионе Испании". Бетис – Кривбасс. Обзор послематчевой испанской прессы
- Кривбасс вылетает из еврокубков, Шахтер узнал своих соперников в ЛЧ, а Кьеза сменил клуб. Главные новости за 29 августа
- Зальцбург – Динамо, Кривбасс – Шахтер, МЮ – Ливерпуль. Расписание футбола на 26 августа – 1 сентября
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО