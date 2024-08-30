Официально: Аарон Рэмсдейл продолжит свою карьеру в Саутгемптоне. Видео эффектной презентации

Сага вокруг голкипера сборной Англии Аарона Рэмсдейла завершилась. "Саутгемптон" приобрел у "Арсенала" 26-летнего голкипера за 18 млн фунтов стерлингов, которая потенциально может вырасти до 25 млн фунтов. Игрок подписал с новым клубом четырехлетний контракт.

"Я просто в восторге. То, как менеджер хочет играть, то, каким он был, когда я с ним разговаривал, он был просто полон энтузиазма. Я никогда не встречался с ним раньше, но он заставил меня почувствовать себя на восемь футов выше, а это именно то, чего ты хочешь. Возвращение на южное побережье для меня и моей семьи будет легче, чем для большинства, поэтому я чувствую, что смогу начать все с чистого листа", - заявил голкипер после перехода.

Напомним, что к "Арсеналу" Аарон Рэмсдейл присоединился летом 2021 года за 28 млн евро из "Шеффилд Юнайтед". За "канониров" голкипер провел 89 матчей, из которых 32 отыграл на ноль. В составе лондонского клуба он выигрывал Суперкубок Англии в 2023 году.