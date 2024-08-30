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Артета рассказал, подпишет ли Арсенал новых игроков в последние часы трансферного окна
Посмотрим, это всегда возможно (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета намекнул, что клуб может подписать новых игроков в последние часы трансферного окна.
"Посмотрим, это всегда возможно. В последние 24 часа трансферного окна никогда ничего не исключайте.
Стерлинг? Я не могу говорить об игроке другой команды, вы же знаете, я никогда этого не делаю".
Напомним, что ближайший матч "Арсенала" состоится завтра, 31 августа, в 14:30 по киевскому времени. Подопечные Артеты сыграют против "Брайтона".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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