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Артета рассказал, подпишет ли Арсенал новых игроков в последние часы трансферного окна

Англия

Посмотрим, это всегда возможно (с)

Артета рассказал, подпишет ли Арсенал новых игроков в последние часы трансферного окна

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета намекнул, что клуб может подписать новых игроков в последние часы трансферного окна.

"Посмотрим, это всегда возможно. В последние 24 часа трансферного окна никогда ничего не исключайте.

Стерлинг? Я не могу говорить об игроке другой команды, вы же знаете, я никогда этого не делаю".

Напомним, что ближайший матч "Арсенала" состоится завтра, 31 августа, в 14:30 по киевскому времени. Подопечные Артеты сыграют против "Брайтона".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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