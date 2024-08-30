Артета рассказал, подпишет ли Арсенал новых игроков в последние часы трансферного окна

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета намекнул, что клуб может подписать новых игроков в последние часы трансферного окна.

"Посмотрим, это всегда возможно. В последние 24 часа трансферного окна никогда ничего не исключайте.

Стерлинг? Я не могу говорить об игроке другой команды, вы же знаете, я никогда этого не делаю".