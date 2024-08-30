Главный тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал слухи о возможном уходе из команды Джейдона Санчо

Эрик тен Хаг, главный тренер "Манчестер Юнайтед", высказался относительно потенциального ухода Джейдона Санчо из команды.

"Насколько я знаю, я ожидаю, что он останется с нами. Мы им довольны. Нам нужен хороший состав. До января мы должны сыграть много игр. После перерыва мы играем каждый третий день, поэтому нам нужны футболисты".