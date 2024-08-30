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Главный тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал слухи о возможном уходе из команды Джейдона Санчо
Специалист ожидает, что вингер останется в МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine
Эрик тен Хаг, главный тренер "Манчестер Юнайтед", высказался относительно потенциального ухода Джейдона Санчо из команды.
"Насколько я знаю, я ожидаю, что он останется с нами. Мы им довольны. Нам нужен хороший состав. До января мы должны сыграть много игр. После перерыва мы играем каждый третий день, поэтому нам нужны футболисты".
Добавим, что в этом сезоне Санчо сыграл лишь семь минут - в матче за Суперкубок против "Манчестер Сити".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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