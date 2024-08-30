Арсенал – Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Украинские болельщики смотрят матчи "Арсенала" не в последнюю очередь из-за Александра Зинченко, хочется следить за его успехами. Впрочем, пока Артета прямо намекает, что особо на украинца не рассчитывает, особенно после того, как в состав вернулся Юрриен Тимбер.

Тем не менее, мы надеемся увидеть Александра на поле в матче с "Брайтоном", от этого матч заиграет немного новыми красками.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 31 августа.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Арсенал" — "Брайтон" Смотреть трансляцию

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