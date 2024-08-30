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Арсенал – Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Стоит ли рассчитывать на Александра Зинченко?

Арсенал – Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинские болельщики смотрят матчи "Арсенала" не в последнюю очередь из-за Александра Зинченко, хочется следить за его успехами. Впрочем, пока Артета прямо намекает, что особо на украинца не рассчитывает, особенно после того, как в состав вернулся Юрриен Тимбер.

Тем не менее, мы надеемся увидеть Александра на поле в матче с "Брайтоном", от этого матч заиграет немного новыми красками.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 31 августа.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Арсенал" — "Брайтон"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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