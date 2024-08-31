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Арсенал – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Микель Артета придерживается выбранного курса

Арсенал – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Первые два матча Английской Премьер-лиги нового сезона для "канониров" сложились чуть ли не идеальным образом: две «сухие» победы и шесть очков в активе. Похожим может похвастаться и «Брайтон», только у них уже есть пропущенный гол.

Впрочем первые имеют амбиции на титул, а вторые - перезапустить команду под руководством нового тренера. Серьезный бой за три балла, кто одержит победу?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 31 августа.

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Английская Премьер-лига. 3 тур.

31 августа. 14:30. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Арсенал" — "Брайтон"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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