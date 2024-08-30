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Вест Хэм – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Слишком сложное испытание для Хулена Лопетеги

Вест Хэм – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Вест Хэм" еще не успел полностью адаптироваться и привыкнуть к требованиям нового главного тренера. Хватает и новых игроков, которым еще стоит сыграться. Несмотря на это, они уже сейчас показывают неплохую игру, это еще далеко от того, на что они потенциально способны.

И именно сейчас матч против такого монументального "Манчестер Сити" выглядит для них как вообще не ко времени. Но расклад есть расклад.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 31 августа.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
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Трансляція матчу "Вест Хэм" — "Манчестер Сити"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Манчестер Сити Хулен Лопетеги Пеп Гвардиола Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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