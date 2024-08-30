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Вест Хэм – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Слишком сложное испытание для Хулена Лопетеги
Getty Images / Global Images Ukraine
"Вест Хэм" еще не успел полностью адаптироваться и привыкнуть к требованиям нового главного тренера. Хватает и новых игроков, которым еще стоит сыграться. Несмотря на это, они уже сейчас показывают неплохую игру, это еще далеко от того, на что они потенциально способны.
И именно сейчас матч против такого монументального "Манчестер Сити" выглядит для них как вообще не ко времени. Но расклад есть расклад.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 31 августа.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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