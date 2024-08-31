Вест Хэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После того, как Эрлинг Холанд хорошо отдохнул этим летом, ведь не играл на чемпионате Европы среди сборных, он с новыми силами ворвался в клубный сезон. Очень мощные и результативные матчи в первых двух турах обещают нам продолжение праздника и в матче против "Вест Хэма".

Или все-таки Мак Килман и Жан-Клер Тодибо знают, как остановить норвежца?

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 31 августа.

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Английская Премьер-лига. 3 тур.

31 августа. 19:30. Лондон. «Лондон Стедиум»

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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