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Вест Хэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Опять пачка голов от Холанда?
Getty Images / Global Images Ukraine
После того, как Эрлинг Холанд хорошо отдохнул этим летом, ведь не играл на чемпионате Европы среди сборных, он с новыми силами ворвался в клубный сезон. Очень мощные и результативные матчи в первых двух турах обещают нам продолжение праздника и в матче против "Вест Хэма".
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Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 31 августа.
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Английская Премьер-лига. 3 тур.
31 августа. 19:30. Лондон. «Лондон Стедиум»
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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