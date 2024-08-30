Эвертон – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Виталий Миколенко и его "Эвертон" готов принимать у себя дома Илью Забарного с "Борнмутом". Хотя насколько "ириски" готовы, учитывая такой провальный старт сезона - этот вопрос открыт.

С другой стороны, "Борнмут" также не в лучшей форме и пока не имеет ни одной победы на старте сезона. Кто из двух украинских защитников проявит себя лучше и поможет своей команде хоть чуть-чуть реабилитировать неудачный старт кампании?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 31 августа.

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