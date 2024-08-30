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Эвертон – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Уже классическое противостояние с украинским оттенком

Эвертон – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Виталий Миколенко и его "Эвертон" готов принимать у себя дома Илью Забарного с "Борнмутом". Хотя насколько "ириски" готовы, учитывая такой провальный старт сезона - этот вопрос открыт.

С другой стороны, "Борнмут" также не в лучшей форме и пока не имеет ни одной победы на старте сезона. Кто из двух украинских защитников проявит себя лучше и поможет своей команде хоть чуть-чуть реабилитировать неудачный старт кампании?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 31 августа.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Эвертон" — "Борнмут"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Андони Ираола Шон Дайч Борнмут Виталий Миколенко Где смотреть футбол Илья Забарный
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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