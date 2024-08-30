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Тренер Астон Виллы: Я очень доволен летними трансферами команды

Англия

Специалист выступил на пресс-конференции

Тренер Астон Виллы: Я очень доволен летними трансферами команды

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери доволен летними трансферами команды.

"Да, я очень доволен. Мы сделали то, что планировали в начале. Мне нравятся все футболисты, которых мы приобрели в этом году.

Команда, которую мы имеем сейчас, с очень важными игроками, такими как Мингс, Кэмерон, Буэндия, они постепенно возвращаются".

Напомним, что 31 августа "Лестер" сыграет против "Астон Виллы" в рамках АПЛ. Старт - в 17:00 по киевскому времени.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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