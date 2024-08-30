Тренер Астон Виллы: Я очень доволен летними трансферами команды

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери доволен летними трансферами команды.

"Да, я очень доволен. Мы сделали то, что планировали в начале. Мне нравятся все футболисты, которых мы приобрели в этом году.

Команда, которую мы имеем сейчас, с очень важными игроками, такими как Мингс, Кэмерон, Буэндия, они постепенно возвращаются".