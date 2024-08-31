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Эвертон – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Миколенко против Забарного

Эвертон – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Виталий Миколенко почувствовал вкус победы хотя бы в рамках Кубка Английской Лиги на этой неделе, чего не скажешь об Илье Забарном, команда которого сыграла вничью первые два матча АПЛ и проиграла свою встречу в рамках Кубка Английской Лиги "Вест Гема".

Можно ли считать, что "вишни" вместе с Забарным куда голоднее к своей победы? Может быть. Увидим, как это отразится на футбольном поле.

Стартовый свисток прощвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 31 августа.

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Английская Премьер-лига. 3 тур.

31 августа. 17:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Эвертон" — "Борнмут"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Андони Ираола Шон Дайч Борнмут Виталий Миколенко Илья Забарный смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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