Эвертон – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Виталий Миколенко почувствовал вкус победы хотя бы в рамках Кубка Английской Лиги на этой неделе, чего не скажешь об Илье Забарном, команда которого сыграла вничью первые два матча АПЛ и проиграла свою встречу в рамках Кубка Английской Лиги "Вест Гема".

Можно ли считать, что "вишни" вместе с Забарным куда голоднее к своей победы? Может быть. Увидим, как это отразится на футбольном поле.

Стартовый свисток прощвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 31 августа.

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Английская Премьер-лига. 3 тур.

31 августа. 17:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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