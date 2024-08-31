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Эвертон – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Миколенко против Забарного
Getty Images / Global Images Ukraine
Виталий Миколенко почувствовал вкус победы хотя бы в рамках Кубка Английской Лиги на этой неделе, чего не скажешь об Илье Забарном, команда которого сыграла вничью первые два матча АПЛ и проиграла свою встречу в рамках Кубка Английской Лиги "Вест Гема".
Можно ли считать, что "вишни" вместе с Забарным куда голоднее к своей победы? Может быть. Увидим, как это отразится на футбольном поле.
Стартовый свисток прощвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 31 августа.
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Английская Премьер-лига. 3 тур.
31 августа. 17:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"
Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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