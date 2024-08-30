Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал арендовал основного голкипера Борнмута
Нето временно сменил команду
Аrsenal
"Арсенал" подписал контракт с голкипером Нето из "Борнмута".
"Канониры" решили арендовать футболиста до 30 июня 2025 года. В соглашении нет опции выкупа игрока.
Добавим, что в прошлом сезоне голкипер сыграл 32 матча, в которых пропустил 55 мячей; 7 поединков отыграл на ноль.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Arsenal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кто выпадет Динамо? Онлайн LIVE видеотрансляция жеребьевки основого этапа Лиги Европы
- Палкин после разрушения отеля в Кривом Роге: Для нас лучше молчать о передвижениях
- "Они не выжили бы даже во втором дивизионе Испании". Бетис – Кривбасс. Обзор послематчевой испанской прессы
- Мануэль Угарте находится в шаге от перехода в МЮ
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн