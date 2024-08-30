Арсенал арендовал основного голкипера Борнмута

"Арсенал" подписал контракт с голкипером Нето из "Борнмута".

"Канониры" решили арендовать футболиста до 30 июня 2025 года. В соглашении нет опции выкупа игрока.

Добавим, что в прошлом сезоне голкипер сыграл 32 матча, в которых пропустил 55 мячей; 7 поединков отыграл на ноль.