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Челси сделал два официальных предложения МЮ по трансферу Санчо - Романо
Челси готов приобрести Джейдона
фото - twitter.com/Sanchooo10
"Челси" сделал два официальных предложения "Манчестер Юнайтед" по трансферу Джейдона Санчо.
Как пишет Фабрицио Романо, оба предложения предусматривают переход футболиста на правах аренды, но с разными условиями выкупа.
Важной деталью является то, что "Челси" уже достиг полного согласия с самим Санчо относительно личных условий контракта. Теперь все зависит от решения руководства "Манчестер Юнайтед".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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