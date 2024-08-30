Челси сделал два официальных предложения МЮ по трансферу Санчо - Романо

"Челси" сделал два официальных предложения "Манчестер Юнайтед" по трансферу Джейдона Санчо.

Как пишет Фабрицио Романо, оба предложения предусматривают переход футболиста на правах аренды, но с разными условиями выкупа.

Важной деталью является то, что "Челси" уже достиг полного согласия с самим Санчо относительно личных условий контракта. Теперь все зависит от решения руководства "Манчестер Юнайтед".