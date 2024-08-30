Тренер Вулверхэмптона недоволен летним трансферным окном

Летнее трансферное окно уже подходит к концу. Некоторые клубы уже начинают подводить итоги, но не всем удалось воплотить задуманное в реальность.

Главный тренер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил признал, что трансферное окно у "волков" после потери ключевых игроков пошло не по плану.