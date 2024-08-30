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Тренер Вулверхэмптона недоволен летним трансферным окном
О'Нил ответил на вопросы журналистов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Летнее трансферное окно уже подходит к концу. Некоторые клубы уже начинают подводить итоги, но не всем удалось воплотить задуманное в реальность.
Главный тренер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил признал, что трансферное окно у "волков" после потери ключевых игроков пошло не по плану.
"Мы потеряли игроков, которые, по нашему мнению, могли бы нам помочь по разным причинам - отчасти по финансовым, отчасти из-за того, что они ушли раньше, чем мы были готовы к этому. Мы не смогли сделать некоторые вещи, на которые надеялись, и окно для нас оказалось не таким, как мы планировали".Читайте такжеОфициально: Сэм Джонстон - игрок Вулверхэмптона
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