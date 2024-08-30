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Молодой опорник Ливерпуля перешел в Зальцбург

Англия
Обновлено

Красные решили арендовать Байчетича

Молодой опорник Ливерпуля перешел в Зальцбург

FC Red Bull Salzburg

Новина українською

"Зальцбург" арендовал опорного полузащитника "Ливерпуля" Стефана Байчетича.

19-летний испанец вернется к "красным" 30 июня 2025 года.

Стефан в прошлом сезоне сыграл лишь 6 матчей и отдал 1 ассист, поскольку большую часть поединков пропустил из-за травмы.

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Зальцбург (Австрия) Ливерпуль
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Источник:
Зальцбург
Опубликовал: Екатерина Власова
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