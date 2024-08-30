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Молодой опорник Ливерпуля перешел в Зальцбург
Красные решили арендовать Байчетича
FC Red Bull Salzburg
"Зальцбург" арендовал опорного полузащитника "Ливерпуля" Стефана Байчетича.
19-летний испанец вернется к "красным" 30 июня 2025 года.
Looking good in ????⚪️???? pic.twitter.com/sww976x6jM— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 30, 2024
Стефан в прошлом сезоне сыграл лишь 6 матчей и отдал 1 ассист, поскольку большую часть поединков пропустил из-за травмы.
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