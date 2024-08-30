Опорник ПСЖ перебрался в Манчестер Юнайтед

Опорный полузащитник Мануэль Угарте перебрался в "Манчестер Юнайтед" из "ПСЖ".

Футболист подписал пятилетний контракт с опцией продления сотрудничества еще на год.

Как пишут СМИ, "Пари Сен-Жермен" получил за трансфер 50 миллионов евро.

Bienvenido al club, Manuel Ugarte ???????? pic.twitter.com/V9xrzZx0kQ — Manchester United (@ManUtd_Es) August 30, 2024

В прошлом сезоне Мануэль провел 37 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.