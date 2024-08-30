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Опорник ПСЖ перебрался в Манчестер Юнайтед
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Getty Images/Global Images Ukraine
Опорный полузащитник Мануэль Угарте перебрался в "Манчестер Юнайтед" из "ПСЖ".
Футболист подписал пятилетний контракт с опцией продления сотрудничества еще на год.
Как пишут СМИ, "Пари Сен-Жермен" получил за трансфер 50 миллионов евро.
Bienvenido al club, Manuel Ugarte ???????? pic.twitter.com/V9xrzZx0kQ— Manchester United (@ManUtd_Es) August 30, 2024
В прошлом сезоне Мануэль провел 37 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.
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