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Опорник ПСЖ перебрался в Манчестер Юнайтед

Англия
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Опорник ПСЖ перебрался в Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Опорный полузащитник Мануэль Угарте перебрался в "Манчестер Юнайтед" из "ПСЖ".

Футболист подписал пятилетний контракт с опцией продления сотрудничества еще на год.

Как пишут СМИ, "Пари Сен-Жермен" получил за трансфер 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мануэль провел 37 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

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Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен Мануэль Угарте
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