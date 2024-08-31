Встреча украинцев. Эвертон – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.08.2024

Английская Премьер-лига, третий тур

31 августа, 17:00. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Прямая трансляция: Setanta Sports

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В прошлом сезоне эти команды в личных встречах обменялись победами. У "ирисок" получилось особенно уверенно: они разгромили "вишенок" со счетом 3:0. В том матче первого круга по 90 минут сыграли оба украинца – Виталий Миколенко и Илья Забарный. А уже на “Виталити” было без Виталия. В этот раз снова двое подопечных Реброва смогут сойтись на английских полях.

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Новости Эвертона

"Ириски" сейчас идут на первом месте в турнирной таблице, однако снизу – краткий итог старта команды в АПЛ. Семь пропущенных голов, ноль забитых. Но и соперники – не из легких. Сначала был "Брайтон", который рвет и мечет в начале сезона. Далее – "Тоттенхэм", который продолжает развиваться под руководством Постекоглу. Да еще и с чайками играли с 66 минуты в меньшинстве.

Единственный позитив – это победа "Эвертона" в 1/32 финала Кубка лиги. Там подопечные Дайча встречались с "Донкастером", представляющим Вторую лигу Англии. Спокойная безголевая игра в первом тайме перешла в разгром во втором. После перерыва "ириски" отличились трижды и закрыли матч со счетом 3:0. В следующем раунде их ожидает "Саутгемптон".

Кадры хозяев

Три потери перед этим матчем у "Эвертона". Не сыграет один из лидеров обороны Брентвейт, тоже не выйдет на поле еще один защитник Паттерсон. В лазарете находится и Шермити.

Новости Борнмута

В АПЛ "вишенки" стартовали более интересно, чем "ириски". В обоих турах сыграли с соперниками вничью со счётом 1:1. Однако это были разные по сценарию поединки. Сначала против "Ноттингема" "Борнмут" на 86 минуте благодаря голу Семенио вырвал один зачетный пункт. А уже с "Ньюкаслом" упустил победу на 76 минуте. Да еще и против "сорок" арбитры не засчитали гол на 90+3 минуте.

А вот у Кубке лиги вышло наоборот. Да и соперник значительно более высокого уровня, чем был у "Эвертона" – "Вест Хэм" Хулена Лопетеги. В итоге Боуэн на 88-й минуте после нескольких попыток все-таки вырвал минимальную победу для "молотобойцев". Забарный, кстати, в этом матче не играл. В отличие от Миколенко, который провел все 90 минут встречи с "Донкастером".

Кадры гостей

У "Борнмута" также три потери. Адамс, Брукс и Унал пропустили подготовку к сезону и его начало. Не сыграют они и сегодня.

Последние пять матчей Эвертона и Борнмута

Последние пять встреч хозяев

27.08. Эвертон – Донкастер 3:0 (Кубок лиги)

24.08. Тоттенхэм – Эвертон 4:0 (АПЛ)

17.08. Эвертон – Брайтон 0:3 (АПЛ)

10.08. Эвертон – Рома 1:1 (ТМ)

03.08. Престон – Эвертон 0:3 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

28.08. Вест Хэм – Борнмут 1:0 (Кубок лиги)

25.08. Борнмут – Ньюкасл 1:1 (АПЛ)

17.08. Ноттингем – Борнмут 1:1 (АПЛ)

10.08. Борнмут – Жирона 3:2 (ТМ)

04.08. Борнмут – Райо Вальекано 1:0 (ТМ)

Последние пять личных встреч между командами

30.03.2024. Борнмут – Эвертон 2:1 (АПЛ)

07.10.2023. Эвертон – Борнмут 3:0 (АПЛ)

28.05.2023. Эвертон – Борнмут 1:0 (АПЛ)

12.11.2022. Борнмут – Эвертон 3:0 (АПЛ)

08.11.2022. Борнмут – Эвертон 4:1 (Кубок лиги)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Манчестер Сити" 2 2 0 0 6-1 6 2 "Брайтон энд Хоув Альбион" 2 2 0 0 5-1 6 3 "Арсенал" 2 2 0 0 4-0 6 4 "Ливерпуль" 2 2 0 0 4-0 6 5 "Тоттенхэм" 2 1 1 0 5-1 4 6 "Ньюкасл" 2 1 1 0 2-1 4 7 Ноттингем Форест 2 1 1 0 2-1 4 8 "Челси" 2 1 0 1 6-4 3 9 "Вест Хэм Юнайтед" 2 1 0 1 3-2 3 10 "Фулхэм" 2 1 0 1 2-2 3 11 "Манчестер Юнайтед" 2 1 0 1 2-2 3 12 "Астон Вилла" 2 1 0 1 2-3 3 13 Брентфорд 2 1 0 1 2-3 3 14 "Борнмут" 2 0 2 0 2-2 2 15 "Лестер Сити" 2 0 1 1 2-3 1 16 "Саутгемптон" 2 0 0 2 0-2 0 17 "Кристал Пэлас" 2 0 0 2 1-4 0 18 Ипсвич Таун 2 0 0 2 1-6 0 19 "Вулверхэмптон" 2 0 0 2 2-8 0 20 Эвертон 2 0 0 2 0-7 0

Ставки и коэффициенты на матч Эвертон – Борнмут

Прогноз матча Эвертон – Борнмут от UA-Football

"Вишенки" были близки к победе над "Ньюкаслом", а одновременно "ириски" провалили стартовый отрезок АПЛ. Против "Вест Хэма" подопечные Ираолы не удержали давление на исходе матча, но тогда практически вся линия обороны была перекроена. Оптимальным составом сегодняшние гости индивидуально стоят выше хозяев. Прогноз: Победа "Борнмута".