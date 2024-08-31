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"Мы немного припозднились". Стерлинг - о переходе в Арсенал
Англичанин высказался о своем переходе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" согласовал с "Челси" переход 29-летнего вингера сборной Англии Рахима Стерлинга на правах аренды.
Англичанин поделился своими мыслями по поводу нового этапа в карьере:
"Невероятные ощущения. Я в восторге. Это идеальный вариант для меня. Мы немного опоздали, но я надеялся, что это произойдет. Я очень рад, что мы справились. Все видят путь, который прошли эти ребята, и их жажду успеха. Я хочу стать частью этого единства".
Напомним, в прошлом сезоне Стерлинг забил 8 голов в 31 матче АПЛ.
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