  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Мы немного припозднились". Стерлинг - о переходе в Арсенал
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Мы немного припозднились". Стерлинг - о переходе в Арсенал

Англия

Англичанин высказался о своем переходе

"Мы немного припозднились". Стерлинг - о переходе в Арсенал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" согласовал с "Челси" переход 29-летнего вингера сборной Англии Рахима Стерлинга на правах аренды.

Читайте такжеАртета рассказал, подпишет ли Арсенал новых игроков в последние часы трансферного окна

Англичанин поделился своими мыслями по поводу нового этапа в карьере:

"Невероятные ощущения. Я в восторге. Это идеальный вариант для меня. Мы немного опоздали, но я надеялся, что это произойдет. Я очень рад, что мы справились. Все видят путь, который прошли эти ребята, и их жажду успеха. Я хочу стать частью этого единства".

Напомним, в прошлом сезоне Стерлинг забил 8 голов в 31 матче АПЛ.

По теме
yellow-arrow
Был одноклубником Мудрика, станет партнером Николенко. Эвертон оформил переход нападающего
yellow-arrow
Встреча украинцев. Эвертон – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.08.2024
yellow-arrow
Леганес арендовал нападающего Дортмунда, Нкетиа продали в другой лондонский клуб, Заха возвращается в топ-лигу
Арсенал (Лондон) Рахим Стерлинг Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football.London
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости