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Был одноклубником Мудрика, станет партнером Миколенко. Эвертон оформил переход нападающего

Англия
Обновлено

"Челси" отдал футболиста в аренду

Был одноклубником Мудрика, станет партнером Миколенко. Эвертон оформил переход нападающего

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий лондонского "Челси" Армандо Броя стал футболистом "Эвертона". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Игрок перешел в состав "ирисок" на правах аренды. В сделке включена опция выкупа за 30 миллионов фунтов.

Все документы подписаны. Вскоре клубы объявят о переходе 22-летнего форварда официально.

В этом сезоне Броя ни разу не попал в заявку "Челси" на официальные матчи. Он провел два товарищеских поединка на сборах в США, еще у двух сидел на скамейке для запасных.

Его контракт с “Челси” рассчитан до лета 2028 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Gerd Muller (Житомир)
31.08.2024 в 10:11
Был одноклубником Мудрика, станет партнером Николенко. Эвертон оформил переход нападающего, Хто такий Ніколенко?
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Комментарии 2
Gerd Muller (Житомир)
31.08.2024 в 10:11
Был одноклубником Мудрика, станет партнером Николенко. Эвертон оформил переход нападающего, Хто такий Ніколенко?
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avatar
Просто Квашин (Харків)
31.08.2024 в 10:33
цей сайт призначений хейтити українців ... та кращі наші клуби....
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