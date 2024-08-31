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Был одноклубником Мудрика, станет партнером Миколенко. Эвертон оформил переход нападающего
"Челси" отдал футболиста в аренду
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий лондонского "Челси" Армандо Броя стал футболистом "Эвертона". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Игрок перешел в состав "ирисок" на правах аренды. В сделке включена опция выкупа за 30 миллионов фунтов.
Все документы подписаны. Вскоре клубы объявят о переходе 22-летнего форварда официально.
В этом сезоне Броя ни разу не попал в заявку "Челси" на официальные матчи. Он провел два товарищеских поединка на сборах в США, еще у двух сидел на скамейке для запасных.
Его контракт с “Челси” рассчитан до лета 2028 года.
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