Был одноклубником Мудрика, станет партнером Миколенко. Эвертон оформил переход нападающего

Нападающий лондонского "Челси" Армандо Броя стал футболистом "Эвертона". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Игрок перешел в состав "ирисок" на правах аренды. В сделке включена опция выкупа за 30 миллионов фунтов.

Все документы подписаны. Вскоре клубы объявят о переходе 22-летнего форварда официально.

В этом сезоне Броя ни разу не попал в заявку "Челси" на официальные матчи. Он провел два товарищеских поединка на сборах в США, еще у двух сидел на скамейке для запасных.

Его контракт с “Челси” рассчитан до лета 2028 года.