Челси выкупит Санчо у МЮ, если финиширует в АПЛ не ниже 14 места

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" успели оформить все необходимые документы до завершения трансферного окна. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Инсайдер раскрывает и детали арендного соглашения. В нем предусмотрена опция гарантированного выкупа. Она активируется, если "Челси" в текущем сезоне АПЛ финиширует не ниже 14 места в турнирной таблице.

Плата за футболиста составит гарантированных 20 миллионов фунтов. Также предусмотрено пять миллионов фунтов бонусов.

МЮ купил Санчо в "Боруссии" Д в 2021 году за 85 миллионов евро. В текущем сезоне он провел один матч – вышел на замену в Суперкубе Англии и не реализовал послематчевой пенальти. В двух последующих поединках чемпионата англичанин в заявку не попал.