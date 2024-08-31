Челси возглавил список расходов в летнее трансферное окно. Известно, кто потратил меньше всего

Transfermarkt опубликовал расходы клубов АПЛ на трансферы этим летом.

На первом месте оказался "Челси", потративший на приобретение новичков 261 миллион евро. При этом у клуба также самый высокий доход от продажи игроков — 175 миллионов евро.

Лучший трансферный баланс показал "Манчестер Сити" – плюс 116 миллионов евро, а самый худший баланс у "Брайтона" – минус 182,91 миллиона евро.