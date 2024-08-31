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Челси возглавил список расходов в летнее трансферное окно. Известно, кто потратил меньше всего
По данным Transfermarkt
Getty Images / Global Images Ukraine
Transfermarkt опубликовал расходы клубов АПЛ на трансферы этим летом.
На первом месте оказался "Челси", потративший на приобретение новичков 261 миллион евро. При этом у клуба также самый высокий доход от продажи игроков — 175 миллионов евро.
Лучший трансферный баланс показал "Манчестер Сити" – плюс 116 миллионов евро, а самый худший баланс у "Брайтона" – минус 182,91 миллиона евро.
- "Челси" – 261 млн евро;
- "Брайтон" – 231,2 млн евро;
- "Манчестер Юнайтед" – 214,5 млн. евро;
- "Астон Вилла" – 176,2 млн евро;
- "Тоттенхэм" – 144,85 млн евро;
- "Вест Хэм" – 144,4 млн евро;
- "Ипсвич" – 126,49 млн евро;
- "Саутгемптон" – 117,15 млн евро;
- "Ноттингем Форест" – 111,5 млн евро;
- "Арсенал" – 108,9 млн. евро;
- "Борнмут" - 104,37 млн евро;
- "Брентфорд" – 97,9 млн евро;
- "Фулхэм" – 91,55 млн евро;
- "Лестер" – 86,8 млн. евро;
- "Кристалл Пелас" - 77,7 млн евро;
- "Вулверхэмптон" - 71,9 млн евро;
- "Ньюкасл" – 68,2 млн евро;
- "Эвертон" – 50,2 млн евро;
- "Ливерпуль" – 42 млн евро;
- "Манчестер Сити" – 25 млн. евро.
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Источник:Transfermarkt
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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