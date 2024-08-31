Почему у Гвардиолы немного шансов на чемпионство АПЛ в сезоне 2024/2025

Несмотря на то, что на старте сезона 2024/2025 практически все прогнозы о чемпионстве АПЛ говорят в пользу "Манчестер Сити", есть несколько пунктов, которые могут развенчать надежды болельщиков команды Пепа Гвардиолы.

Пеп Гвардиола за несколько лет добился невероятного успеха и поставил свою команду на один уровень с такими грандами европейского футбола как "Бавария", "Барса" и, конечно, "Реал Мадрид". Состав "Манчестер Сити" дает возможность безболезненно играть на самом высоком уровне во всех турнирах сезона. Но так ли все идеально в королевстве "небесно-голубых"?

Пожалуй, есть смысл начать с главного героя "Манчестер Сити" - Пепа Гвардиолы. Испанец не спешит продлевать соглашение с клубом. А это значит, что зимой 2025 года Пеп, как в прошлом году Юрген Клопп, может объявить о своей отставке в конце сезона 2024/2025. Почему бы и нет ? Усталость, отсутствие мотивации, выгорание. Если Гвардиола почувствует хоть один из этих признаков, тонус будет утрачен. Соответственно, команда на каком-то этапе потеряет уверенность, а после и очки.

Лидеры могут подвести

Нет гарантии, что лидеры прошлого сезона смогут провести нынешнюю кампанию на таком же уровне. Например, 28-летний Родри не выдержит темп сложного сезона (усталость, травмы). А заменить испанца пока некем.

Фил Фоден - лучший игрок АПЛ сезона 2023/2024. Нет гарантии, что в нынешнем сезоне англичанин будет таким же результативным.

Покинул "Манчестер Сити" Хулиан Альварес. Аргентинец - тот игрок, который в любой момент мог заменить Холанна или Де Брюйне. Сегодня у Гвардиолы нет такого футболиста. Гвардиола обиделся на Хулиана из-за его высказываний о своем положении в команде: "С одной стороны, я много играл в сезоне 2023/2024. С другой стороны, когда создается впечатление, что о тебе забыли во время самых ответственных игр - настроение портится и я начинаю думать о будущем." В итоге Гвардиола спокойно попрощался с аргентинцем. Но в нынешнем сезоне без Альвареса "небесно-голубым" будет сложно.

У Гвардиолы собрана целая гвардия футболистов-ветеранов - Кевин де Брюйне (33 года), Натан Аке (29 лет), Матео Ковачич (30 лет), Мануэль Аканджи (29 лет), Бернарду Силва (30 лет), Кайл Уокер (34 года). Пару дней назад к ветеранам вернулся и 33-летний Гюндоган. С таким количеством ключевых игроков, чей возраст близок к 30-ти и больше Гвардиола очень рискует получить массу проблем.

Главный соперник - ученик Гвардиолы

Если посмотреть на статистику последних нескольких сезонов, то напрашивается вывод - "Манчестер Сити" не стал меньше забивать, но стал немного больше пропускать. И если в нынешнем сезоне тенденция будет повторяться, можно и не дойти до первой строки в турнирной таблице. А обойти команду Гвардиолы есть кому.

Нет сомнений, что Микель Артета сделал выводы после того, как упустил золото АПЛ в сезоне 2023/2024. В нынешний сезон "канониры" вошли еще более сильными с точки зрения состава. Кроме талантливого итальянского защитника Калафьори, "Арсенал" приобрел игрока сборной Испании, полузащитника Микеля Мерино. Испанец по своим качествам чем-то напоминает Гранита Джаку - выполняет много черновой работы, продвигает мяч, не боится вступать в единоборства и подключается к атакам своей команды в штрафной соперника. Конечно, неприятно, что Мерино вылетел на пару месяцев из-за травмы, полученной на тренировке. Плюс, неожиданный поворот - "Арсенал" забрал Рахима Стерлинга у "Челси".

Новички должны избавить "Арсенал" от ненужных потерь очков именно в самые напряженные моменты сезона.

Правда есть одна проблема - "канониры" так и не приобрели забивного форварда. Остается надежда на тех же исполнителей, что и в прошлом сезоне.

В любом случае, у Микеля Артеты, скорее всего, последний шанс выиграть титул у своего учителя. Учитывая, что Гвардиола несколько лет назад уверенно говорил о том, что Артета вполне может взять золото АПЛ, все идет к этому в сезоне 2024/2025.

Тренер-новичок АПЛ может попортить нервы Гвардиоле

Вторым соперником "Манчестер Сити", наверняка станет "Ливерпуль", который получил после ухода Юргена Клоппа очень даже креативного тренера. На трансферном рынке "Ливерпуль" молчал все лето и лишь под занавес объявил о покупке итальянца Федерико Кьезы. Правда, "красные" приобрели и лучшего молодого голкипера сезона 2023/2024 - Георги Мамардашвили. Но грузинский вратарь останется еще на один сезон в "Валенсии" (аренда). Отсутствие новичков не говорит о том, что Слот и "Ливерпуль" не вступят в гонку за золото АПЛ. Новый главный тренер получил в наследство вполне гармоничный состав - есть опытные футболисты и прогрессирующая молодежь.

Первые матчи "красных" под руководством Арне Слота показали, что команда перестраивается и готова идти вперед. Нидерландский специалист уделяет большое внимание развитию индивидуальных качеств игроков, контролю мяча, владению ситуации на поле. Уже после первых туров АПЛ видно, "Ливерпуль" приобретает новые краски голландского футбола.

Вместе со Слотом, который только знакомится с АПЛ, выйти на новый уровень могут и Конор Брэдли, Харви Эллиотт, Райан Гравенберх и Доминик Собослаи. Возможно, Слот добьется большей результативности от Дарвина Нуньеса. Пока есть все предпосылки, что "Ливерпуль" станет непростым соперником для "Манчестер Сити" в нынешнем сезоне, да и для всех остальных команд АПЛ.

Все говорит о том, что команда Гвардиолы в нынешнем сезоне может в какой-то момент оказаться немного слабее своих прямых конкурентов. А потерять очки у Гвардиолы есть шанс даже, например, с "Ньюкаслом" или "Тоттенхэмом".

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