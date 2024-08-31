Тен Хаг: Ливерпуль имеет команду, понятную структуру, четкие партнерские отношения игроков

Завтра, 1 сентября, в рамках 3-го тура чемпионата АПЛ "Манчестер Юнайтед" встретится с "Ливерпулем". Главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг поделился мнениями по поводу мерсисайдцев.

"Ливерпуль" имеет команду, понятную структуру, четкие партнерские отношения игроков. Это было построено в последние годы, и Слот это унаследовал. "Ливерпуль", по-видимому, находится на другом этапе жизненного цикла, чем "МЮ"

"Я унаследовал клуб, который не выигрывал трофеев 6 лет. Мы все еще находимся на переходном этапе", – сказал главный тренер "Манчестер Юнайтед".