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Тен Хаг: Ливерпуль имеет команду, понятную структуру, четкие партнерские отношения игроков
Чего не хватает для этого МЮ?
Getty Images / Global Images Ukraine
Завтра, 1 сентября, в рамках 3-го тура чемпионата АПЛ "Манчестер Юнайтед" встретится с "Ливерпулем". Главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг поделился мнениями по поводу мерсисайдцев.
"Ливерпуль" имеет команду, понятную структуру, четкие партнерские отношения игроков. Это было построено в последние годы, и Слот это унаследовал. "Ливерпуль", по-видимому, находится на другом этапе жизненного цикла, чем "МЮ"
"Я унаследовал клуб, который не выигрывал трофеев 6 лет. Мы все еще находимся на переходном этапе", – сказал главный тренер "Манчестер Юнайтед".
Напомним, на прошлой неделе "красные дьяволы" уступили "Брайтону" со счетом 1:2, пропустив гол на 95-й минуте матча.
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