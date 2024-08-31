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Тен Хаг: Ливерпуль имеет команду, понятную структуру, четкие партнерские отношения игроков

Англия

Чего не хватает для этого МЮ?

Тен Хаг: Ливерпуль имеет команду, понятную структуру, четкие партнерские отношения игроков

Getty Images / Global Images Ukraine

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Завтра, 1 сентября, в рамках 3-го тура чемпионата АПЛ "Манчестер Юнайтед" встретится с "Ливерпулем". Главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг поделился мнениями по поводу мерсисайдцев.

"Ливерпуль" имеет команду, понятную структуру, четкие партнерские отношения игроков. Это было построено в последние годы, и Слот это унаследовал. "Ливерпуль", по-видимому, находится на другом этапе жизненного цикла, чем "МЮ"

"Я унаследовал клуб, который не выигрывал трофеев 6 лет. Мы все еще находимся на переходном этапе", – сказал главный тренер "Манчестер Юнайтед".

Напомним, на прошлой неделе "красные дьяволы" уступили "Брайтону" со счетом 1:2, пропустив гол на 95-й минуте матча.

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Ливерпуль Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Арне Слот
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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