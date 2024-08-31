АПЛ. Арсенал – Брайтон 1:1. Глупая красная и первая потеря очков в сезоне

Оба коллектива подходили к этому матчу в прекрасной форме, ведь выиграли свои первые матчи в рамках Английской Премьер-лиги и фактически были одними из лидеров турнирной таблицы. Вот только если для команды Артеты это привычное и даже ожидаемое дело, то от подопечных Фабиана Хюрцелера мы ждали немного более скромного старта, но они удивляют.

В стартовом составе "канониров" не нашлось места для Александра Зинченко, уже второй раз подряд его место занимает Юрриен Тимбер. Не пришлось рассчитывать и на два новых подписания: Мерино и Стерлинга, поскольку первый уже успел получить повреждение на тренировке, а второй пришел только прошлой ночью. Что касается "Брайтона", то стартовый состав от Хюрцелера не удивил, эта команда в основном удивляет игрой, а не исполнителями.

Начался матч с тотального разрыва Джека Хиншелвуда на фланге обороны, где ему пришлось конкурировать с Букайо Сака. Вингер "канониров" делал с бедным юниором что угодно, из-за чего периодически создавал остроту у ворот Вербрюггена, впрочем этот натиск тянулся где-то первые 15 минут, после чего гости немного успокоили игру и отвели ее от собственных ворот. Не то, чтобы "чайки" что-то особо создали, у Давида Раи работы было минимум, но успокоить игру - это уже было неплохое достижение.

Именно в период успокоения пришел первый гол хозяев поля, как бы это ни было странно. Через позиционные атаки не получалось, через контратаки также, зато ошибка от Данка в борьбе с Сака стоила дорого. Выборол мяч Букайо и одной передачей вывел Кая Хаверца на свидание с вратарем: четко перебросил немец Вербрюггена и это 1:0.

Все было похоже на очередную рядовую победу команды Артеты на классе, пока Деклан Райс не помешал сопернику разыграть мяч в начале второго тайма. Крис Кавана расценил это как неспортивное поведение и наградил полузащитника желтой карточкой, которая стала для него второй, а значит - красной. Именно тот момент можно считать поворотным в этой игре, ведь команда Хюрцелера наконец смогла расправить крылья и показать свою мощь впереди. "Канонирам" пришлось перестраховываться и играть вторым номером на „Эмирейтс“, вот к чему привела эта красная карточка.

Как оказалось, много времени для того, чтобы выровнять счет на табло, "чайкам" не нужно: Льюис Данк увидел большую дыру в центре обороны лондонцев и отдал разрезную передачу на Уэлбека, удар которого потянул Рая, а вот с добиванием от Жоао Педро справиться уже не получилось. 1:1.

Микель Артета перешел на схему 5-3-1 после удаления Райса, выпустил на фланг обороны Риккардо Калафиори. План осторожный, но как еще сыграть против такого "Брайтона", когда у тебя на одного игрока меньше? Тем не менее, свои шансы они все еще создавали (удар Гаверца и Сака в голкипера), но и сзади были небезгрешны (Аяри должен был забивать гол, если бы не попал точно в лежащего Раю).

На 80-й минуте из-за повреждения у Тимбера на поле появился Александр Зинченко. Впрочем на игру это почти не имело никакого влияния. До конца игры именно гости в основном атаковали, но получалось это у них не очень ловко. В итоге справедливые 1:1, которых не должно было быть, если бы не красная Деклана Райса. Первая потеря очков в сезоне как для "Арсенала", так и для "Брайтона", но последние вряд ли будут разочарованы по этому поводу.

АПЛ, 3-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Арсенал" — "Брайтон" 1:1

Голы: Хаверц (38) — Педро (58)

"Арсенал": Рая – Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер (Зинченко, 80) — Эдегор (Мартинелли, 73), Партей, Райс — Сака, Хаверц, Троссар (Калафиори, 59)

"Брайтон": Вербрюгген — Уэлтман (Эступиньян, 73), ван Хеке, Данк, Хиншелвуд — Милнер (Аяри, 17), Балеба — Минте (Рюттер, 73), Педро, Митома (Адингра, 85) — Уэлбек (Энсисо, 85)

Предупреждения: Райс (42), Партей (45+3), Тимбер (71), Рая (90+4) — Минте (71), Педро (90+6)

Удаление: Райс (49)