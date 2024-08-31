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Зинченко получил игровые минуты в матче против Брайтона. Известны оценки украинца за игру

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Зинченко получил игровые минуты в матче против Брайтона. Известны оценки украинца за игру

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко принял участие в матче против "Брайтона" (1:1) в рамках 3-го тура АПЛ. Игрок вышел на поле на 80-й минуте, заменив Тимбера.

За это время Александр успел трижды коснуться мяча: выполнил 1 лонгбол и отдал 2 неточных паса. Также однажды неудачно вступил в верховое единоборство.

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Статистические порталы поставили Зинченко за этот матч средние оценки - 6,0 (WhoScored) и 6,5 (Sofascore).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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