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Зинченко получил игровые минуты в матче против Брайтона. Известны оценки украинца за игру
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко принял участие в матче против "Брайтона" (1:1) в рамках 3-го тура АПЛ. Игрок вышел на поле на 80-й минуте, заменив Тимбера.
За это время Александр успел трижды коснуться мяча: выполнил 1 лонгбол и отдал 2 неточных паса. Также однажды неудачно вступил в верховое единоборство.
Статистические порталы поставили Зинченко за этот матч средние оценки - 6,0 (WhoScored) и 6,5 (Sofascore).
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