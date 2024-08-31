АПЛ. Эвертон – Борнмут 2:3. Безумный камбек за девять финальных минут

Английская Премьер-лига, третий тур

"Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

В прошлом туре "Борнмут" перед финальным свистком играл вничью с "Ньюкаслом" и в конце концов забил. Гол отменили после просмотра VAR в очень непростой для судьи ситуации. Однако сегодня “вишенки” все сделали так, что уже никто не помешал. На 86 минуте они проигрывали 0:2, а затем…

Первый тайм был довольно спокоен. Где-то Гуэ пробил выше ворот, где-то Кепа впервые в роли голкипера "Борнмута" вступил в игру после удара Ндиае. "Эвертон" более интересно выглядел в завершающей фазе атак, но и "Борнмут" кое-где загружал ворота соперника. В обоих случаях это было безрезультатно.

А вот на старте второго тайма "Эвертона" понесло. На 50-й минуте хозяева открыли счет во встрече благодаря стандарту. Вернее – второй его волны. Повторный навес в штрафную, сброс на Кина – тот пробил между ног Забарного. Таким получился первый гол "ирисок" в сезоне.

На 55 минуте хозяева разрезали оборону соперника и Коулмэн выбежал на ударную позицию. Под давлением Забарного он все-таки пробил, но Кепа перевел мяч на угловой.

Однако на 57 минуте "Эвертон" удвоил преимущество. Прошла разрезная передача от Макнила в центр штрафной, куда ворвался Калверт-Льюин. Он подсек мяч над голкипером.

Dominic Calvert-Lewin makes it TWO ✌️



The Toffees' forward is brilliantly found by Dwight McNeil and finishes off with equal panache to give Everton daylight! ????#EVEBOU #TheKickOff pic.twitter.com/dzC7MCUFhK — Premier League (@premierleague) August 31, 2024

Дальше последовало обострение от Макнила, еще один сейв от Кепы и попадание в штангу от Тарковского. Только под конец встречи "ириски" то ли устали, то ли решили держать игру под контролем. В итоге им это сделать не удалось. Большое счастье превратилось в большой провал.

С 87 по 90+6 минут гости забили три гола. Было такое чувство, что игроки "Эвертона" образца начала первого тайма переоделись в футболки "Борнмута" и неслись вперед.

На 87-й минуте Уаттара замкнул прострел с левого фланга. В этом эпизоде ​​с автором гола не доиграл Миколенко. Впоследствии были еще точные удары головой от Кука и Синистеры. После третьего гола Виталий просто упал на газон "Виталити" в отчаянии. Оборона "Эвертона" не выдержала конец матча.

LOVE THIS GAME pic.twitter.com/PcEOjQkCFo — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) August 31, 2024

Третье подряд поражение "ирисок" – они и дальше продолжают находиться на дне. Хотя игра в большей части матча от команды совершенно не указывала на то, что сегодня не удастся заработать хотя бы одно очко. “Борнмут” ситуативно поднялся на седьмое место. И показал, что значит сражаться до самого конца.

"Эвертон" – "Борнмут 2:3

Голы: Кин 50, Калверт-Льюин 57 – Семенио 87, Кук 90+2, Синистерра 90+6

Эвертон: Пикфорд – Коулмен, Тарковски, Кин, Миколенко – Ироегбунам, Гуе – Гаррисон, Ндиае (Дукуре 83), Макнил – Калверт-Льюин (Бету 88)

Борнмут: Кепа – Араухо (Смит 77), Забарный, Сенеси (Хейсен 77), Керкез (Уаттара 66) ​​– Кук, Кристи (Скотт 66) – Семенио, Клюйверт, Тавернье – Эванилсон (Синистерра 65)

Предупреждения: Кин 76, Ироегбунам 90+3 – Семенио 76