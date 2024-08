АПЛ. Эвертон – Борнмут 2:3. Безумный камбек за девять финальных минут

Английская Премьер-лига, третий тур

"Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

В прошлом туре "Борнмут" перед финальным свистком играл вничью с "Ньюкаслом" и в конце концов забил. Гол отменили после просмотра VAR в очень непростой для судьи ситуации. Однако сегодня “вишенки” все сделали так, что уже никто не помешал. На 86 минуте они проигрывали 0:2, а затем…

Первый тайм был довольно спокоен. Где-то Гуэ пробил выше ворот, где-то Кепа впервые в роли голкипера "Борнмута" вступил в игру после удара Ндиае. "Эвертон" более интересно выглядел в завершающей фазе атак, но и "Борнмут" кое-где загружал ворота соперника. В обоих случаях это было безрезультатно.

А вот на старте второго тайма "Эвертона" понесло. На 50-й минуте хозяева открыли счет во встрече благодаря стандарту. Вернее – второй его волны. Повторный навес в штрафную, сброс на Кина – тот пробил между ног Забарного. Таким получился первый гол "ирисок" в сезоне.

На 55 минуте хозяева разрезали оборону соперника и Коулмэн выбежал на ударную позицию. Под давлением Забарного он все-таки пробил, но Кепа перевел мяч на угловой.

Однако на 57 минуте "Эвертон" удвоил преимущество. Прошла разрезная передача от Макнила в центр штрафной, куда ворвался Калверт-Льюин. Он подсек мяч над голкипером.

Dominic Calvert-Lewin makes it TWO ✌️



The Toffees' forward is brilliantly found by Dwight McNeil and finishes off with equal panache to give Everton daylight! ????#EVEBOU #TheKickOff pic.twitter.com/dzC7MCUFhK