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Получил самые низкие оценки среди партнеров. Русин получил несколько минут за Сандерленд в матче Чемпионшипа

Англия

Игрок продолжает быть неосновным

Получил самые низкие оценки среди партнеров. Русин получил несколько минут за Сандерленд в матче Чемпионшипа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Сандерленда" Назарий Русин принял участие в матче 4-го тура Чемпионшипа против "Портсмута" (3:1). Игрок вышел на поле лишь на 87-й минуте.

Статистические порталы WhoScored и Sofascore поставили Русину за эту игру самые низкие оценки среди футболистов "Сандерленда" - 5,9 и 6,3 соответственно.

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Украинец участвовал во всех 5-ти матчах команды в новом сезоне. Со старта выходил только в поединке Кубка Футбольной Лиги против "Престона" (0:2).

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Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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