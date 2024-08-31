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Самые низкие оценки среди партнеров. Русин получил несколько минут за Сандерленд в матче Чемпионшипа
Игрок продолжает быть неосновным
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Сандерленда" Назарий Русин принял участие в матче 4-го тура Чемпионшипа против "Портсмута" (3:1). Игрок вышел на поле лишь на 87-й минуте.
Статистические порталы WhoScored и Sofascore поставили Русину за эту игру самые низкие оценки среди футболистов "Сандерленда" - 5,9 и 6,3 соответственно.
Украинец участвовал во всех 5-ти матчах команды в новом сезоне. Со старта выходил только в поединке Кубка Футбольной Лиги против "Престона" (0:2).
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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