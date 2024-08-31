АПЛ. Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3. Кто-нибудь, остановите Холанда

То, с какой мощью команда Пепа Гвардиолы начала матч против "молотобойцев". Должно входить как отдельный раздел в хрестоматию по тому, как нужно приезжать на выезд к непростым командам. Они не хотели разгоняться, они не хотели прицениваться к сопернику, у них сразу включился режим безжалостного уничтожения. А учитывая тот факт, что в команде есть Холанд, который прекрасно отдохнул прошлым летом без лишних международных матчей, мы получаем смертельную смесь, которую команде Хулена Лопетеги было очень трудно остановить.

Без особых сюрпризов в стартовых составах обеих команд, не успели они еще даже понять, что происходит, как посыпался удар за ударом и открыл счет на первых минутах Эрлинг Холанд после того, как Бернарду перехватил мяч в центре и быстро вывел своего партнера на свидание с вратарем. Такие моменты норвежец решает с закрытыми глазами. 0:1.

Казалось, что стартового запала хватит и на второй гол. Почти хватило, ведь Де Брюйне попал в стойку ворот Ареола, а после этого еще несколько острых моментов у ворот хозяев поля, впрочем без результативных действий. И в этот момент мы все вспомнили, насколько эффективность в футболе важна: контратака от "молотобойцев", которую разгонял Джаррод Боуэн, прострел от вингера нашел колено Диаша, от которого круглый полетел в сетку ворот Эдерсона. И это 1:1, вот так неожиданно.

Однако и после этого гола Эрлинг все исправил: простая атака, передачи перед штрафной площадкой, круглый дошел до норвежца и тот с места пробил точно под перекладину ворот "Вест Хэма". Хладнокровно и безжалостно, команда Гвардиолы снова впереди.

И в дальнейшем особо картина течения матча не менялась: тотальное преимущество и постоянное давление от "Манчестер Сити", но как же остро иногда атаковали Кудус и компания. Все-таки ощущение того, что не все под контролем манкунианцев, не покидало, ведь разница в один гол не может дать гарантий, особенно если соперник умеет выбегать в редкие, но очень качественные контратаки. В одной из таких Кудус попал в стойку ворот, в другой подачи с фланга буквально немного не хватило, чтобы встретиться с Антонио, который бы расстреливал ворота Эдерсона.

Поэтому команды играли вот в такую опасную игру: гости создавали и пытались забить третий, а хозяева выжидали своего момента, чтобы наказать своих соперников за излишнюю самоуверенность. Кто-то должен был выиграть и выиграли именно "горожане". Эрлинг Холанд оформил свой очередной хет-трик после идеальной работы от Матеуша Нуньеша, который перехватил мяч и снова вывел норвежца на свидание с вратарем. Элегантно разобрался Холанд и наконец-то успокоил игру, которая продолжала держать "горожан" нервными почти до самого своего завершения.

Это было неожиданно зрелищно со стороны "молотобойцев" с их контратаками, но крайне прогнозируемо с Холандом и "Манчестер Сити". Победа на классе, победа имени норвежского гения, не устающего забивать в начале этого сезона.

АПЛ, 3-й тур

Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Вест Хэм" — "Манчестер Сити" 1:3

Голы: Диаш (19, автогол) — Холанд (10, 30, 84)

"Вест Хэм": Ареола (Фабьянский, 46) — Уан-Биссака, Килман, Мавропанос, Эмерсон (Цоуфал, 71) — Альварес (Соучек, 77), Родригес — Боуэн (Саммервилл, 86), Пакета, Кудус — Антонио (Фюллькрюг, 71)

"Манчестер Сити": Эдерсон — Аканджи, Диаш, Гвардиол (Уокер, 88) — Льюис, Ковачич — Доку (Гюндоган, 68), Силва, Де Брюйне (Аке, 88), Грилиш (Нуньеш, 72) — Холанд

Предупреждения: Эмерсон (61), Килман (63), Родригес (76) — Де Брюйне (44), Аканджи (90+2)