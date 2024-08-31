Санчо: Челси подписал со мной контракт не просто так, а для того, чтобы я мог приносить пользу команде

Новичок "Челси" Джейдон Санчо раскрыл подробности своего трансфера и поделился впечатлениями от перехода в лондонскую команду.

"Я очень рад быть здесь. Лондон - это место, где я вырос, и я рад вернуться.

Это было немного сумасшествие. Очевидно, что это был последний день трансферного окна, поэтому ожидалось, что он будет немного сумасшедшим, но я действительно счастлив, что все наконец завершилось.

"Челси" - это культовый клуб. Моими кумирами в детстве были Дидье Дрогба и Фрэнк Лэмпард, и теперь у меня есть возможность играть за этот клуб, как и они.

Я думаю, что именно менеджер привлек мое внимание к этому проекту. Я знал его еще со времен работы с Пепом Гвардиолой в "Манчестер Сити". Он говорил со мной по телефону об этом проекте и о том, что он здесь строит, и для такого молодого игрока, как я, это очень интересно, и я не могу дождаться, когда начну работать.

Они подписали со мной контракт не просто так, а для того, чтобы я мог приносить пользу команде. И я готов это делать. Мне нравится его стиль игры. Он любит, когда вингеры получают мяч, он любит, чтобы они шли один на один и были прямыми. Это очень привлекательно, и это стиль, в котором я играю", - сказал Санчо.