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У Холанда рекордный голевой старт и четвертый показатель по количеству хет-триков в АПЛ

Англия

Феерическое начало сезона от форварда

У Холанда рекордный голевой старт и четвертый показатель по количеству хет-триков в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В третьем туре английского первенства "Манчестер Сити" обыграл на выезде "Вест Хэм" (3:1). Все мячи "горожан" забил Эрлинг Холанд. Нападающий оформил хет-трик во втором матче подряд.

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Всего на его счету 8 хет-триков в АПЛ. Столько же было у Тьерри Анри, Харри Кейна и Майкла Оуэна. Впереди только Робби Фаулер (9), Алан Ширер (11) и Серхио Агуэро (12).

У норвежца 7 голов на старте сезона. Ни один футболист не начинал в АПЛ так эффективно. Кстати, с момента дебюта Эрлинга в чемпионате "Эвертон" забил всего на 6 мячей больше.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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