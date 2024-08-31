У Холанда рекордный голевой старт и четвертый показатель по количеству хет-триков в АПЛ

В третьем туре английского первенства "Манчестер Сити" обыграл на выезде "Вест Хэм" (3:1). Все мячи "горожан" забил Эрлинг Холанд. Нападающий оформил хет-трик во втором матче подряд.

Всего на его счету 8 хет-триков в АПЛ. Столько же было у Тьерри Анри, Харри Кейна и Майкла Оуэна. Впереди только Робби Фаулер (9), Алан Ширер (11) и Серхио Агуэро (12).

У норвежца 7 голов на старте сезона. Ни один футболист не начинал в АПЛ так эффективно. Кстати, с момента дебюта Эрлинга в чемпионате "Эвертон" забил всего на 6 мячей больше.