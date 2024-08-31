Челси – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Кажется, что Энцо Мареска уже достаточно набросал критики в сторону Михаила Мудрика. С другой стороны, он продолжает давать шансы украинскому вингеру в стартовом составе, как это было в последних двух матчах. Сделал ли Михаил достаточно для того, чтобы получить очередной шанс с первых минут? Скоро узнаем.

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в воскресенье, 1 сентября.

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