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Челси – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Еще один шанс для Мудрика, или...?

Челси – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Кажется, что Энцо Мареска уже достаточно набросал критики в сторону Михаила Мудрика. С другой стороны, он продолжает давать шансы украинскому вингеру в стартовом составе, как это было в последних двух матчах. Сделал ли Михаил достаточно для того, чтобы получить очередной шанс с первых минут? Скоро узнаем.

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в воскресенье, 1 сентября.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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