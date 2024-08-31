Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Еще один шанс для Мудрика, или...?
Getty Images / Global Images Ukraine
Кажется, что Энцо Мареска уже достаточно набросал критики в сторону Михаила Мудрика. С другой стороны, он продолжает давать шансы украинскому вингеру в стартовом составе, как это было в последних двух матчах. Сделал ли Михаил достаточно для того, чтобы получить очередной шанс с первых минут? Скоро узнаем.
Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в воскресенье, 1 сентября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Александрия - единоличный лидер, Полесье громит Черноморец. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- УПЛ. Черноморец - Полесье 1:4. Не пошло у Бабича в Одессе
- Начнет – в Болонье, завершит – в Дортмунде. Шахтер опубликовал календарь основного раунда ЛЧ
- "Мы немного припозднились". Стерлинг - о переходе в Арсенал
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- УПЛ. Александрия - Колос 2:1. Продолжение триумфальной серии