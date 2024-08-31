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Ньюкасл – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Эдди Хау готов к первому серьезному испытанию сезона

Ньюкасл – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Сороки" в прошлом сезоне частично провалились из-за участия в Лиге Чемпионов, из-за травм и дисквалификаций и просто недостаточной подготовки к такому изнурительному сезону. На этот раз все в теории звучит легче, команда Хау перезарядила батарейки и готова к новым вызовам со свежей головой.

Насколько она готова? Этот вопрос открыт. Посмотрим, что они смогут показать, когда к ним домой пожалует "Тоттенхэм" Анге Постекоглу.

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в воскресенье, 1 сентября.


Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Ньюкасл" — "Тоттенхэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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