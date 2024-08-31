Ньюкасл – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Сороки" в прошлом сезоне частично провалились из-за участия в Лиге Чемпионов, из-за травм и дисквалификаций и просто недостаточной подготовки к такому изнурительному сезону. На этот раз все в теории звучит легче, команда Хау перезарядила батарейки и готова к новым вызовам со свежей головой.

Насколько она готова? Этот вопрос открыт. Посмотрим, что они смогут показать, когда к ним домой пожалует "Тоттенхэм" Анге Постекоглу.

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в воскресенье, 1 сентября.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.



Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ньюкасл" — "Тоттенхэм" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.