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Ньюкасл – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Анге Постекоглу едет на неудобный для своей команды стадион

Ньюкасл – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

За последние годы "шпоры" очень много натерпелись на "Сент-Джеймс Парк", ну не любят они этот стадион и причин на это хватает. В прошлом сезоне они проиграли там со счетом 4:0, в позапрошлом - 6:1. Продолжение тенденции точно не хотелось бы видеть.

Найдет ли Постекоглу какой-то выход из этой ситуации и прервет ли проклятие стадиона в Ньюкасле для своих подопечных?

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в воскресенье, 1 сентября.

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Английская Премьер-лига. 3 тур.

1 сентября. 15:30. Ньюкасл. «Сент-Джеймс Парк»

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ньюкасл" — "Тоттенхэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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