Ньюкасл – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

За последние годы "шпоры" очень много натерпелись на "Сент-Джеймс Парк", ну не любят они этот стадион и причин на это хватает. В прошлом сезоне они проиграли там со счетом 4:0, в позапрошлом - 6:1. Продолжение тенденции точно не хотелось бы видеть.

Найдет ли Постекоглу какой-то выход из этой ситуации и прервет ли проклятие стадиона в Ньюкасле для своих подопечных?

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в воскресенье, 1 сентября.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football



Английская Премьер-лига. 3 тур.

1 сентября. 15:30. Ньюкасл. «Сент-Джеймс Парк»

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ньюкасл" — "Тоттенхэм" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.