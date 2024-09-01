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Ньюкасл – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Анге Постекоглу едет на неудобный для своей команды стадион
Getty Images / Global Images Ukraine
За последние годы "шпоры" очень много натерпелись на "Сент-Джеймс Парк", ну не любят они этот стадион и причин на это хватает. В прошлом сезоне они проиграли там со счетом 4:0, в позапрошлом - 6:1. Продолжение тенденции точно не хотелось бы видеть.
Найдет ли Постекоглу какой-то выход из этой ситуации и прервет ли проклятие стадиона в Ньюкасле для своих подопечных?
Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в воскресенье, 1 сентября.
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Английская Премьер-лига. 3 тур.
1 сентября. 15:30. Ньюкасл. «Сент-Джеймс Парк»
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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