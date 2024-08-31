Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Эрику тен Хагу нужно срочно исправляться
Getty Images / Global Images Ukraine
Поражение манкунианцев в прошлом туре против "Брайтона" было очень болезненным и болельщики клуба встретили его соответственно. Они целую неделю ждали шанса на реабилитацию за тот результат и точно не захотят идти на международный перерыв с поражением от принципиального "Ливерпуля" в кармане.
Тен Хагу нужно сделать подарок всем болельщикам "Юнайтед", иначе его не поймут.
Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 1 сентября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Динамо узнало расписание матчей Лиги Европы
- Александрия - единоличный лидер, Полесье громит Черноморец. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Официально: Коваленко покинул Аталанту
- Яркий уик-энд: Кривбасс – Шахтер, МЮ – Ливерпуль. Расписание футбола на 26 августа – 1 сентября
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- Рашиский прихвостень путина приписал Усика к своим