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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Эрику тен Хагу нужно срочно исправляться

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Поражение манкунианцев в прошлом туре против "Брайтона" было очень болезненным и болельщики клуба встретили его соответственно. Они целую неделю ждали шанса на реабилитацию за тот результат и точно не захотят идти на международный перерыв с поражением от принципиального "Ливерпуля" в кармане.

Тен Хагу нужно сделать подарок всем болельщикам "Юнайтед", иначе его не поймут.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 1 сентября.


Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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