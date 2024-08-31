Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Поражение манкунианцев в прошлом туре против "Брайтона" было очень болезненным и болельщики клуба встретили его соответственно. Они целую неделю ждали шанса на реабилитацию за тот результат и точно не захотят идти на международный перерыв с поражением от принципиального "Ливерпуля" в кармане.

Тен Хагу нужно сделать подарок всем болельщикам "Юнайтед", иначе его не поймут.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 1 сентября.

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