Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Болельщики "Ливерпуля" уже и забыли, что такое играть большие матчи без своего особенного Юргена Клоппа. Теперь в клубе новый наставник, который, тем не менее, продолжает дело своего предшественника и пытается играть в похожий футбол.

Будут ли у Арне Слота такие же результаты, как и у его немецкого коллеги, или первая мельница такого ответственного матча будет комом?

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 1 сентября.

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Английская Премьер-лига. 3 тур.

1 сентября. 18:00. Манчестер. «Олд Траффорд»

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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