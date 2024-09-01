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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Впервые за долгое время принципиальное дерби без Юргена Клоппа

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Болельщики "Ливерпуля" уже и забыли, что такое играть большие матчи без своего особенного Юргена Клоппа. Теперь в клубе новый наставник, который, тем не менее, продолжает дело своего предшественника и пытается играть в похожий футбол.

Будут ли у Арне Слота такие же результаты, как и у его немецкого коллеги, или первая мельница такого ответственного матча будет комом?

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 1 сентября.

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Английская Премьер-лига. 3 тур.

1 сентября. 18:00. Манчестер. «Олд Траффорд»

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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